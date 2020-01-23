Palu ailesi davasında flaş gelişme! Tuncer Ustael ve Hava Palu'nun ifadeleri şoke etti 23.01.2020 13:51

Müge Anlı'da ortaya çıkan ve Türkiye gündemini sarsan Palu ailesi davası bugün görüldü. 11 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işlenen Meryem Tahnal ve Melika Tahnal cinayeti, Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkmış, detayları ise kan dondurmuştu. Üç harflilerle iletişime geçtiğini ifade eden ve Palu ailesini korkutarak her istediğini yaptıran, ailede kadın - erkek demeden herkese tecavüz eden damat Tuncer Ustael'in işlediği cinayette flaş gelişme yaşandı. Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damat Tuncer Ustael hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Tuncer Ustael’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Palu ailesi davasında tek tek ifadeleri alınan aile fertlerinin ifadeleri kan dondurdu.