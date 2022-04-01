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Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti, o isim maktül değil katil çıktı...

Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti, o isim maktül değil katil çıktı...
01.04.2022 13:48

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Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde katil ortaya çıktı! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti 58 yaşındaki Küçük... Ağustos ayından bu yana katili aranan Osman Küçük cinayetinde son dakika haberi geldi. Küçük'ün oğlu ile kızının Atv canlı yayınında yüzleştiği anlar Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti. Agresif tavırları ve ifadeleri ile okları üzerine çeken Batuhan, babasının alnına 'adam değilsin' yazdığı iddiası ile hafızalara kazınmıştı. Osman Küçük cinayetinde kayıp arkadaş maktül değil katil çıktı, gözaltı sırasında itiraf geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları
Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti, o isim maktül değil katil çıktı

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