Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti, o isim maktül değil katil çıktı

Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Küçük'ün baltalı saldırıya uğradığı ve bu nedenle öldüğü belirlendi.