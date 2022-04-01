Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti, o isim maktül değil katil çıktı
Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde katil ortaya çıktı! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti 58 yaşındaki Küçük... Ağustos ayından bu yana katili aranan Osman Küçük cinayetinde son dakika haberi geldi. Küçük'ün oğlu ile kızının Atv canlı yayınında yüzleştiği anlar Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti. Agresif tavırları ve ifadeleri ile okları üzerine çeken Batuhan, babasının alnına 'adam değilsin' yazdığı iddiası ile hafızalara kazınmıştı. Osman Küçük cinayetinde kayıp arkadaş maktül değil katil çıktı, gözaltı sırasında itiraf geldi.
OSMAN KÜÇÜK'ÜN KATİLİNDEN İTİRAF!
Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti, katil bakın kim çıktı...
Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Küçük'ün baltalı saldırıya uğradığı ve bu nedenle öldüğü belirlendi.
Cinayet şüphelisi, saklandığı hayvan damında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cafer İ.'nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arkadaşıyla alkollüyken tartıştıklarını, bıçakla kendisine saldırdığını ve bunun üzerinde baltayla kendini savunduğunu itiraf etti. Cafer İ., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.