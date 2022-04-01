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Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti, o isim maktül değil katil çıktı

Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde katil ortaya çıktı! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti 58 yaşındaki Küçük... Ağustos ayından bu yana katili aranan Osman Küçük cinayetinde son dakika haberi geldi. Küçük'ün oğlu ile kızının Atv canlı yayınında yüzleştiği anlar Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti. Agresif tavırları ve ifadeleri ile okları üzerine çeken Batuhan, babasının alnına 'adam değilsin' yazdığı iddiası ile hafızalara kazınmıştı. Osman Küçük cinayetinde kayıp arkadaş maktül değil katil çıktı, gözaltı sırasında itiraf geldi.

01.04.2022 12:52 - Son Güncelleme: 01.04.2022 13:06
Müge Anlı’daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla’da baltayla vahşice katledilmişti, katil bakın kim çıktı

OSMAN KÜÇÜK'ÜN KATİLİNDEN İTİRAF!

Müge Anlı'daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla'da baltayla vahşice katledilmişti, katil bakın kim çıktı...

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Müge Anlı’daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla’da baltayla vahşice katledilmişti, katil bakın kim çıktı

Olay, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana gelmişti. Vatandaşların ağır bir koku geldiği yönünde ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye intikal etti.

Müge Anlı’daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla’da baltayla vahşice katledilmişti, katil bakın kim çıktı

Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Küçük'ün baltalı saldırıya uğradığı ve bu nedenle öldüğü belirlendi.

Müge Anlı’daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla’da baltayla vahşice katledilmişti, katil bakın kim çıktı

MAKTÜL DEĞİL KATİL ÇIKTI

Öte yandan cinayete ilişkin soruşturmaya ilişkin polis ekipleri, Osman Küçük'ün arkadaşı Cafer İ.'yi her yerde aramaya başladı. Aylardır firari durumda olan cinayet şüphelisi Cafer İ.'nin adresini tespit eden polis, hemen harekete geçti.

Müge Anlı’daki Osman Küçük cinayetinde itiraf geldi! Urla’da baltayla vahşice katledilmişti, katil bakın kim çıktı

Cinayet şüphelisi, saklandığı hayvan damında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cafer İ.'nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arkadaşıyla alkollüyken tartıştıklarını, bıçakla kendisine saldırdığını ve bunun üzerinde baltayla kendini savunduğunu itiraf etti. Cafer İ., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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