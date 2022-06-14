36 yaşındaki Arife Sazak canlı yayında...

Müge Anlı, zihinsel engelli Arife Sazak'ı buldu anlattıkları ağızları açık bıraktı. 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Arife Sazak hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Yüzde 64 zihinsel engelli olduğu öğrenilen genç kadın 13 gün önce sırra kadem bastı. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Meryem Sazak, Müge Anlı'ya başvurarak kızının bulunmasını istedi. Yayından sonra Anlı'nın ekibiyle konuşan Arife baskı altında olduğunu söyleyerek ekibin de yardımıyla bugün canlı yayına annesinin yanına getirildi. Arife Sazak'ın anlattıkları Müge Anlı ve izleyicilerini şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar.