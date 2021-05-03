Müge Anlı CANLI YAYIN ATV İZLE 3 Mayıs 2021 YOUTUBE linki! Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı!

Müge Anlı canlı yayınında bugün, (3 Mayıs 2021) 8 yıl önce işlenen cinayetler ele alınıyor! Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı! Nezen Germiyen cinayeti... Lütfiye Gündüz Nezen Germiyen cinayetinin ardından susturulmak mı istendi? Çember daralıyor! Lütfiye Gündüz cinayete mi kurban gitti? Cinayete kurban giden Nezen Germiyen... Ortak isimler, benzer şüpheler... Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybıyla ilgisi ne? Nezen Germiyen'in anne ve babası Müge Anlı canlı yayınında.12 ve 14 yaşında iki kız kardeş... Tuğba ve Tuana evden çıktı bir daha ulaşılamadı. İstanbul'da kaybolan iki kardeşten sıcak gelişme! 33 yaşındaki Nazan Gök nerede? 3 yaşında oğlunu bırakıp kayboldu 5 gündür haber alınamıyor. İki çocuk annesi evli kadına ne oldu? Çocuklarına hasret bir anne, kardeş özlemi çeken genç bir adam! Anne-oğulun yürek burkan öyküsü ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında...

Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (3 Mayıs) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı! Nezen Germiyen cinayeti... Lütfiye Gündüz Nezen Germiyen cinayetinin ardından susturulmak mı istendi? Çember daralıyor! Lütfiye Gündüz cinayete mi kurban gitti?

Cinayete kurban giden Nezen Germiyen... Ortak isimler, benzer şüpheler... Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybıyla ilgisi ne? Nezen Germiyen'in anne ve babası Müge Anlı canlı yayınında.

13 yaşındaki Nezen Germiyen 8 yıl önce kayboldu, kaybolduktan 6 ay sonra dere yatağında ölü bulundu. 1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde Nevşehir'deki evinden çıkan ve kayıplara karışan Nezen Germiyen cinayeti ile Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı arasındaki bağlantı ne?

12 ve 14 yaşında iki kız kardeş... Tuğba ve Tuana evden çıktı bir daha ulaşılamadı! Endişeli anne ve baba Müge Anlı'dan yardım istiyor. İstanbul'da kaybolaniki kardeşten sıcak gelişme!

33 yaşındaki Nazan Gök nerede? 3 yaşında oğlunu bırakıp kayboldu 5 gündür haber alınamaıyor İki çocuk annesi evli kadına ne oldu?

Çocuklarına hasret bir anne, kardeş özlemi çeken genç bir adam! Anne-oğulun yürek burkan öyküsü Müge Anlı canlı yayınında...