RAMAZAN İMSAKİYE
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İki olay arasında nasıl bir bağlantı var?

İki olay arasında nasıl bir bağlantı var?
03.05.2021 15:10
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Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu...
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Her iki olayda da aynı...
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Tam kapanma etkisini gösterdi...
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Dilek Hanım, bu olayda Büşra Hanım'ın herkesi yalanladığına dikkat çekip Büşra Hanım'ın Nezen ile beraber gezdiğini, yakın olduklarını iddia ederek 2 kızın daha yürüyüp gittiklerini, ama soranlara abisinin arabasında gördüklerini söyledi. Abisinin arabasının içinin bile görünmediğinden bahseden Dilek Hanım, bahsi geçen Lütfiye Hanım'ın Nurullah Bey'den şikâyet görmesi ile alakalı, muhtemelen abisine bunu anlattığını belirtti. Dilek Hanım, abisinin verdiği röportajda söylemleri ile yalanları ortaya çıkardığını, abisinin bu olaylarla bir ilgisi olmadığını, Büşra Hanım'ın Nezen'i öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm demesinin imkânsız olduğunu, kimsenin cinayeti itiraf etmeyeceğini ileri sürdü.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları