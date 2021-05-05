RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı CANLI YAYIN ATV İZLE 5 Mayıs 2021 YOUTUBE linki! Nezen Germiyen cinayetinde katil kim? Lütfiye Gündüz kaybı son dakika gelişmeleri!

Müge Anlı CANLI YAYIN ATV İZLE 5 Mayıs 2021 YOUTUBE linki! Nezen Germiyen cinayetinde katil kim? Lütfiye Gündüz kaybı son dakika gelişmeleri!
05.05.2021 10:44
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Müge Anlı canlı yayınında bugün, (5 Mayıs 2021) 8 yıl önce işlenen cinayetler ele alınıyor! 13 yaşında öldürülen bir kız, birden fazla şüpheli, karşılıklı suçlamalar... Nezen Germiyen cinayetinde katil kim? Nevşehir'deki 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybında kim ya da kimlerin parmağı var? iddia edildiği gibi bir cinayete kurban gitti ve mavi varillle Kızılırmak'a mı atıldı? Lüfiye Gündüz olayında adı geçen eski eş Duran ve kayıp kadın üzerinden para ticareti yaptığı iddia edilen Nurullah'ın kardeşi Büşra savcılıkta ifade verdi. daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında...


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