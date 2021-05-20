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''Devran döndü'' Müge Anlı'yı çileden çıkartan olayda canlı yayında çark! Birlikte kaçmışlardı, şimdi birbirlerini suçluyorlar

''Devran döndü'' Müge Anlı'yı çileden çıkartan olayda canlı yayında çark! Birlikte kaçmışlardı, şimdi birbirlerini suçluyorlar
20.05.2021 12:14
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Emir Bey, cebinden kalem çıkararak kalemi Seda Hanım'ın aldığını, kendisine parfüm de aldığını, kalemin üzerinde Emir ve kalp simgesi olduğu görülürken Seda Hanım bu hediyeleri kendisinin aldığını söyledi. Seda Hanım, boşlukta hissettiği için böyle olduğunu ama önce Emir Bey'in ben seni kaçıracağım dediğini iddia etti. Emir Bey, stüdyoda yüzleşmek istediğini söyleyince Müge Anlı, istemediğini eş kavgalarını sevmediğini belirtti. Emir Bey, Seda Hanım'ın ben hamileyim dediğini ileri sürünce Seda Hanım çocuğu olmadığını, öyle bir şey söylemediğini dile getirdi.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları