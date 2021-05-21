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''Küçük diller yutuldu'' Kocasının amcasına kaçmıştı! Evlilik kararı alan kız annesini hastanelik etti

''Küçük diller yutuldu'' Kocasının amcasına kaçmıştı! Evlilik kararı alan kız annesini hastanelik etti
21.05.2021 12:11
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Kocasının amcasına kaçmıştı!...
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 21 Mayıs Cuma günü yayınlanan programında 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar yaşandı. Eşinin sözde amcası Emir Aksu ile kayıplara karışan Seda Aksu Atv canlı yayınına katıldı. Günler sonra ailesi ile buluşan Seda, önce yanına kaçtığı eşinin amcası Emir Aksu'nun eşi Gülüş Aksu'dan özür diledi ardından 'Emir Bey ile evleneceğim' dedi. Şoke eden sözlerin ardından Seda'nın annesi fenalaşırken teyze Sultan Canel Seda'nın ellerini sımsıkı tutarak 'bırakmam' diye feryad etti.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları