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Müge Anlı'yı çileden çıkartan ''Sözde amca'' canlı yayında...

Müge Anlı'yı çileden çıkartan ''Sözde amca'' canlı yayında...
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Emir Bey stüdyoya geldi ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü, çok uzun hikaye dedi. Seda Hanım beni bu yola çıkarttı ve beni yüz üstü bırakın diyen Emir Bey, çok üzüldüğünü, herkese rezil olduğunu, kendisini öldürmesinin daha iyi olacağını söyledi. Emir Bey, yine de Seda Hanım'ın peşinde olduğunu belirtirken Müge Anlı, Seda Hanım'ın ifadesinde Emir beni tehdit ettiği için durdum, onu görünce domuz görmüş gibi hissediyorum dediğini aktardı. Emir Bey, bu söylenenlerin yalan olduğunu, elinde mesajlaşmaları olduğunu ifade edip kendisini bu yola çıkaranın Seda Hanım olduğunu yineledi.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları