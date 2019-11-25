Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 25 Kasım! Kayıp Turgut Özyürek'in eşinden canlı yayında çarpıcı sözler! 25.11.2019 17:18

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Kayıp Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım, 25 kasım Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'le birlikte Manisa Ahmetli'de yaşıyordu. Turgut Bey, son dönemde kanser hastalığıyla mücadele verdiği bilinen Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etti! Turgut Özyürek'in maaşını çekip çekmediği merak konusu oldu. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 25 Kasım Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Dedikodularda adı geçen Perihan ve yakınları canlı yayında! Öldürülen Mehmet Avcı'nın kardeşi canlı yayında açıklamalarda bulundu! Müge Anlı'daki Mehmet Avcı cinayetinde ortaya çıkan ahlaksız teklif iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri karşısında Müge Anlı dahil stüdyodaki herkes şoke oldu. İşte 2017 yılında işlenen Mehmet Avcı cinayetinde şoke eden detaylar...