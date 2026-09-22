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Müge Anlı canlı yayınında duygusal anlar! 5 aydır aranan Maria Meryem Balta bulundu, stüdyoda eşiyle karşılaştı!

Müge Anlı canlı yayınında duygusal anlar! 5 aydır aranan Maria Meryem Balta bulundu, stüdyoda eşiyle karşılaştı!

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İstanbul Esenler’deki evinden 29 Nisan tarihinde ayrıldıktan sonra kendisinden 5 aydır haber alınamayan 29 yaşındaki Maria Meryem Balta bulundu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programına katılarak yardım isteyen eşi Cebrail Balta'nın çağrıları sonrası gelen kritik ihbar, kayıp genç kadına ulaşılmasını sağladı. Bulunan Maria Meryem Balta, aylar sonra canlı yayında Müge Anlı stüdyosuna gelerek eşiyle yüzleşti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert

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