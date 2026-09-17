Manisa'daki cinayette 10 yıl sonra gelişme! Başı kesik halde bulunmuştu: Öz oğlu tutuklandı!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan Abdurrahman Aysu cinayetinde 10 yıl sonra sıcak gelişmeler yaşandı. Yeniden açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün öz oğlu Soner Aysu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Olayın tüm detayları atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aktarıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert