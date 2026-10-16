Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 10:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Geçmiş yıllarda zabıt katibi, infaz ve koruma memuru ve mübaşir alımlarında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listeleri incelendi. İncelemelerde, örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirilen kamu görevlileri ile ByLock kullanıcılarının tespit edildiği bildirildi. [1, 2]

Çalışmaların ardından, biri aktif kamu görevlisi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüphelinin tamamı gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.