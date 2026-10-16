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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Aktif kamu görevlisinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: Aktif kamu görevlisinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, biri aktif kamu görevlisi olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Geçmiş yıllarda zabıt katibi, infaz ve koruma memuru ve mübaşir alımlarında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listeleri incelendi. İncelemelerde, örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirilen kamu görevlileri ile ByLock kullanıcılarının tespit edildiği bildirildi. [1, 2]

Çalışmaların ardından, biri aktif kamu görevlisi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüphelinin tamamı gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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