Müge Anlı duyurdu: Ayşegül Yaşar cinayetinde katil zanlısı Tamer Kahveci tutuklandı!
Osmaniye’de kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar cinayetinde beklenen adli karar açıklandı. Katil zanlısı Tamer Kahveci tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gelişmeyi canlı yayında Müge Anlı duyurdu. Soruşturma kapsamında Kahveci’nin annesi A.K. ile babası H.K. hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol kararı verildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert