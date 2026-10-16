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Murat Kurum: Dere yataklarının temizlenmesi ertelenemez, İstanbul milli güvenlik konusudur

Murat Kurum: Dere yataklarının temizlenmesi ertelenemez, İstanbul milli güvenlik konusudur

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da metrekareye 273 kilogram yağış düştüğünü belirterek belediyelere net uyarılarda bulundu. Dere yataklarının temizliği ile drenaj sistemlerinin güçlendirilmesinin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kurum, İstanbul'un her sıkıntısının bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etti. Kurum ayrıca 24 il için sarı, Zonguldak ve Düzce için ise turuncu kod uyarısının sürdüğünü kaydetti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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