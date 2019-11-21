Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 21 Kasım! Turgut Özyürek'in sır kaybıyla ilgili akılalmaz detaylar! 21.11.2019 17:10

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Turgut Özyürek'e ne oldu? Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım'ın 7 kişi ile evlenerek ziynetleri alıp boşandığı iddiası canlı yayında şok etkisi yaratmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında esrarengiz kayıpla ilgili neler yaşandı? Palu ailesinde 4. duruşma gerçekleşti. Türkiye'yi sarsan Palu ailesi ne ceza aldı? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 21 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full izleyebilirsiniz!

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Palu ailesi 4. kez hakim karşısına çıktı! Peki Palu ailesinde son durum nedir? Diğer yandan Müge Anlı'daki kayıp Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırttı! Hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, canlı yayında karşılaştığı gerçekler karşısında şoke oldu. 58 yaşındaki kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'le birlikte Manisa Ahmetli'de yaşıyordu. Turgut Bey, son dönemde kanser hastalığıyla mücadele veriyordu.

Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım onunla evlenmek için ziynet eşyalar istemişti. Turgut Özyürek'te bu istekleri karşılamak için, evini satmıştı. Evini sattıktan sonra asker arkadaşı Cumhur Atlar'a ait olan evde yaşamaya başlamıştı. O evde bir yıldır evli olan eşiyle değil tek başına yaşıyordu.

Evsiz kalan Turgut Özyürek'e Ahmetli İlçesindeki evini veren asker arkadaşı Cumhur Atlar'da bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı! Müge Anlı ekibi Turgut Özyürek'in yeğeni Mehmet Ali Doğru'yla iletişime geçti. Mehmet Bey, Dayısının evlendiği kişiye sürekli olarak para gönderdiğini söylerken bu yüzden 58 yaşındaki kaybın, oturduğu evinin faturalarını bile ödeyemediğini anlattı.

Turgut Özyürek'in oturduğu yerin mahalle muhtarı Recep Mercan, 58 yaşındaki kaybın oturduğu evin üzerine icra kararı olduğunu açıkladı. Dayısı Turgut Bey'in, bir kişiden hayvan aldığını ama parasını vermediğini bildiğini açıkladı. Bu şahsın, Turgut Özyürek'i borcunu ödememesi durumunda öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.

Kaybın komşuları Ayşenur Şengül ve Meryem Dağkılıç ise Turgut Özyürek'in kaybolmadan önce oturduğu evi orta yaşlı bir erkek ve yanında bir kadınla geldiğini gördüklerini ifade ettiler. Özyürek'in beraberindeki şahıslarla birlikte oturduğu evin arka kısmına çok sayıda hurda eşyaları bıraktıklarına şahit olduklarını ifade ettiler.Turgut Özyürek'in oturduğu yerde bulunan market sahibi Erdal Çakmak ise Turgut Bey'in bir gün markete geldiğinde, eşiyle yaşadığı sorunlardan dert yandığını, evini satıp, kredi çektiğini ve elinde avucunda ne varsa eşine verdiğini anlattığını ifade etti.

Müge Anlı canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 21 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!