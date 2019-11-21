Son dakika: Palu ailesi olayında flaş gelişme! Müge Anlı cinsel istismar, işkence ve cinayeti ortaya çıkarmıştı...

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinsel istismar, işkence, tecavüz, cinayet gibi olayların bir arada yaşandığı Palu ailesi olayında son dakika gelişmesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Palu Ailesi ve Tuncer Ustael'in hikayesi günlerce konuşuldu. Ailenin ortaya çıkışı Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 10 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı'ya başvuruda bulunmasıyla başladı. Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin öldürülüp gömüldüğü, Meryem'in diğer oğlu Recep'in ise aileden kaçtığı tespit edildi. Damat Tuncer Ustael hakkında cinayet, çocuklara cinsel istismar, tecavüz ve işkence iddiaları var. Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Tuncer Ustael, Emine Ustael ve daha önce yayına katılmayan Harun Palu ve Ayşe Melek gözaltına alındı.