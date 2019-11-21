Son dakika: Palu ailesi olayında flaş gelişme! Müge Anlı cinsel istismar, işkence ve cinayeti ortaya çıkarmıştı...
Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı ve Türkiye'nin şoke olduğu Palu ailesinde son dakika gelişmesi yaşandı! 10 yıl önce kaybolan aile bireyleri Meryem ve Melike'nin bulunmasını istiyorlardı. Ortaya şiddet, cinayet ve kabul edilemez ilişki ağları döküldü. Havva, Fatih ve İsa Palu'nun katıldığı ilk yayından itibaren ardı arkası kesilmeyen cinsel istismar, tecavüz, işkence ve cinayet iddiaları yılan hikayesine döndü. Sonunda ailenin 5 ferdi de Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı. İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı tüyler ürperten gerçeklerle Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesi olayında son dakika gelişmesi!
Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinsel istismar, işkence, tecavüz, cinayet gibi olayların bir arada yaşandığı Palu ailesi olayında son dakika gelişmesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Palu Ailesi ve Tuncer Ustael'in hikayesi günlerce konuşuldu. Ailenin ortaya çıkışı Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 10 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı'ya başvuruda bulunmasıyla başladı. Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin öldürülüp gömüldüğü, Meryem'in diğer oğlu Recep'in ise aileden kaçtığı tespit edildi. Damat Tuncer Ustael hakkında cinayet, çocuklara cinsel istismar, tecavüz ve işkence iddiaları var. Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Tuncer Ustael, Emine Ustael ve daha önce yayına katılmayan Harun Palu ve Ayşe Melek gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.
Duruşmada, maktul Meryem Tahnal'ın oğlu tanık Recep Tayyip Tahnal'ın alınan ifadelerinin mahkemeye gönderildiği belirtildi.Duruşmada ifadesi okunan Tahnal, eniştesi Tuncer Ustael'in annesini darbettiğini anlatarak, "Sanıkların hepsinin psikolojisi bozuktu. Annemin vefatından sonra onlardan şiddet gördüm. Daha sonra evden kaçtım. Çocuk Esirgeme Kurumuna sığındım ve orada büyüdüm." ifadesini kullandı.
Duruşmada, tanık Harun Palu'ya Zeynep İncedere'nin temsil kayyum olarak atandığı belirtildi.Cumhuriyet savcısı tanık Harun Palu'nun gelecek celse beyanı alınmak üzere zorla getirilmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.Hava, İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun müdafisi Alper Bayrak ise Bekir A'nın adresinin belirlenip tanık olarak dinlenilmesini istediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.
Tanık ifadeleri sonrasında söz verilen Tuncer Ustael de Ş.K'nin beyanlarını kabul etmediğini dile getirerek, "Ben evi sattığımda elimdeki paranın bir kısmını Ş.K. elimden kaptı. Bu şekilde benden 20 bin lira aldı. Bir kısmını da Mehmet'e verdim. Ş.K'nin oğlu da 500 lira istedi. Ertesi gün bu parayı ona verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.