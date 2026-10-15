Bakan Murat Kurum Ayazağa'daki hasarı aktardı: 300 iş yeri ve 200 araçta zarar tespiti hafta sonuna kadar tamamlanacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afet Koordinasyon Toplantısı sonrası sahadaki somut hasar verilerini paylaştı. Kent genelinde 48 toprak kayması ve 53 istinat duvarı çökmesi meydana geldiğini ifade eden Kurum, gelen 9 bin 755 ihbardan 7 bin 800'üne anında müdahale edildiğini ve sadece Ayazağa'da 300 iş yeri ile 200 araçta oluşan zararın tespitinin hafta sonuna kadar tamamlanacağını aktardı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel