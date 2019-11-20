Müge Anlı'daki kayıp Turgut Özyürek'in eşi hakkında şoke eden gerçekler! 7 adamla evlenip...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında araştırılan, 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'le birlikte Manisa Ahmetli'de yaşıyordu. Turgut Bey, son dönemde kanser hastalığıyla mücadele verdiği bilinen Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etti! İşte 20 Kasım Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'daki kayıp Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırttı! Hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, canlı yayında karşılaştığı gerçekler karşısında şoke oldu. 58 yaşındaki kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'le birlikte Manisa Ahmetli'de yaşıyordu. Turgut Bey, son dönemde kanser hastalığıyla mücadele veriyordu.
Turgut Özyürek'in, Necla Özyürek'le yaptığı evlilik, 2.evliliği oluyor. Turgut Bey, ilk evliliğini gençken yapmış ve eşinden ayrılmış. 2018 yılında Necla Hanımla tanışmış ve onunla evlenmeye karar vermiş. Ancak Turgut Bey'in, kardeşleri bu evliliğe sıcak bakmadılar. Çünkü Turgut Bey'in rahatsızlığı, kardeşleri tarafından evliliği yönünde engel teşkil ediyordu. Bununla birlikte kardeşlerini rahatsız eden başka bir konu daha vardı. Turgut Bey'in bir evi vardı. Necla Özyürek'le evlenmeden önce evini satıp, gelen parayla eşine ziynet eşyaları almıştı. Bunun yanı sıra tedavi gördüğü için engelli maaşı alan 58 yaşındaki adam, maaş kartını da eşi Necla Özyürek'e bırakmıştı. Yaşanan olaylar silsilesinin ardından Turgut Bey'in kardeşleri kendisi ve eşiyle görüşmeme kararı aldılar…
Turgut Özyürek'le tek konuşan ablası Hayriye Hanımdı… Ancak Turgut Bey'i aradığında 58 yaşındaki adam, her seferinde evde yalnız olduğunu söylüyordu. Çünkü eşi evden ayrılmıştı. Çok geçmeden de eşinin aynı ilde fakat başka ilçede yaşadığı öğrenildi. Bu durumdan dolayı Hayriye Hanım, kardeşinin eşini onu dolandırmakla suçladı. Bu olayların ardından Turgut Bey, 20 gün boyunca ablası Hayriye Hanım'dan gelen hiçbir telefonu cevaplamadı. Hayriye Hanım da bunun üzerine karakola giderek kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu.
Emniyet yetkilileri, Turgut Bey'in kaybının soruşturması kapsamında, yaşadığı eve gitti. Turgut Özyürek, evde yoktu ama kişisel eşyalarıyla birlikte ev eşyaları yerli yerinde duruyordu. Hayriye Hanım, gelin Necla Özyürek'in de izini kaybettirmesine de kuşkuyla yaklaşıyor. Rahatsızlığından dolayı engelli maaşı alan kayıp Turgut Özyürek'in, maaş kartını eşi Necla Özyürek'e bıraktığı biliniyor.