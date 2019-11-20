Müge Anlı'daki kayıp Turgut Özyürek'in eşi hakkında şoke eden gerçekler! 7 adamla evlenip...

Turgut Özyürek'in, Necla Özyürek'le yaptığı evlilik, 2.evliliği oluyor. Turgut Bey, ilk evliliğini gençken yapmış ve eşinden ayrılmış. 2018 yılında Necla Hanımla tanışmış ve onunla evlenmeye karar vermiş. Ancak Turgut Bey'in, kardeşleri bu evliliğe sıcak bakmadılar. Çünkü Turgut Bey'in rahatsızlığı, kardeşleri tarafından evliliği yönünde engel teşkil ediyordu. Bununla birlikte kardeşlerini rahatsız eden başka bir konu daha vardı. Turgut Bey'in bir evi vardı. Necla Özyürek'le evlenmeden önce evini satıp, gelen parayla eşine ziynet eşyaları almıştı. Bunun yanı sıra tedavi gördüğü için engelli maaşı alan 58 yaşındaki adam, maaş kartını da eşi Necla Özyürek'e bırakmıştı. Yaşanan olaylar silsilesinin ardından Turgut Bey'in kardeşleri kendisi ve eşiyle görüşmeme kararı aldılar…