ATV Canlı İzle Son Dakika Müge Anlı! Ailenin yakın komşusu Osman Büyükdoğrucan konuştu

ATV Canlı İzle Son Dakika Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (1 Temmuz 2021) neler yaşanıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finaline doğru yaklaşırken canlı yayında gelen peş peşe son dakika gelişmeleri izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Cinayete kurban giden Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim? Necla ve Metin Büyükşen'in sakladığı sır ne? Konya'daki çifte cinayetin nedeni yasak aşk mı? Günlerdir canlı yayında adı geçen Osman Büyükdoğrucan ilk kez konuştu. İşte Büyükşen cinayetinde son gelişmeler...

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (1 Temmuz) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Cinayete kurban giden karı - koca! Tepkiler suçlamalar, sorular... Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim?

Osman Bey, Metin Bey ile evlerinin 50 metre olduğu bilgisini verip arka mutfakta oturduğu için hiç ses duymadığını söyledi. Osman Bey o akşam bir şey duysa zaten çıkıp bakacağını ifade etti. Muzaffer Bey olay yerine ilk vardığı zaman Osman Büyükdoğrucan'a neredeydin, hiç duymadın mı dediğini, onun ise "Ben balkondaydım duymadım" dediğini aktardı ve az önce de röportajda mutfakta oturuyordum dediğini, o sıcakta nasıl mutfakta oturulduğunu sorguladı. Osman Büyükdoğrucan, kapının önüne çıksa koşan adam göreceğini ama arka mutfaktan hiçbir şey görmediğini, ambulansın ışığını görünce dışarı çıktığını, orada haber aldığını söyledi.