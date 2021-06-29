ATV canlı yayın izle! Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde bugün! |29 Haziran ATV izle

ATV canlı yayın izle! Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde bugün! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (29 Haziran 2021) neler yaşanıyor? Yeni iddialar şok ihtimaller! Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katil kim? Türkiye'nin konuştuğu cinayette sır perdesi aralanıyor mu? İşte Müge Anlı atv canlı yayın izleme linki...

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (28 Haziran) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...