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Maria ile Mustafa 16. bölüm fragmanı: "En ufak hatanda Mustafa'yı da kendini de yakarsın!"

Maria ile Mustafa 16. bölüm fragmanı:
20.12.2020 19:12
Ana Sayfa 00:37
Maria ile Mustafa 16. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:20
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Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa 16. bölüm fragmanında "En ufak hatanda Mustafa'yı da kendini de yakarsın!" sözleri dikkat çekiyor.Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir? Maria ile Mustafa 16. bölüm fragmanı...


Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir? Mustafa, Görkem'den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem'e ulaşacakken Görkem'in yeni planı ne olacaktır? Maria, Görkem'i Nesrin'le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.

Maria ile Mustafa Videoları