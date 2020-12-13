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Maria ile Mustafa 15. bölüm 2. fragmanı: "Onu en kıymetli yerinden vuracağım..."

Maria ile Mustafa 15. bölüm 2. fragmanı:
13.12.2020 18:46
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ATV ekranlarının sevilen yapımı Maria ile Mustafa dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Onu en kıymetli yerinden vuracağım..." sözleri izleyicinin dikkatini çekti. İşte pazar akşamlarının vazgeçilmezi Maria ile Mustafa 15. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...


Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir. Görkem'in intikam yemini Maria ve Mustafa'yı nasıl bir yol ayrımına getirecektir? İclal, Şahin'in evden ayrılmış olmasının acısını çekerken, Şahin, Çiçek'in şimdiye dek hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşır. Çiçek'in yolu ise hiç ummadığı bir kişiyle kesişir. Bu rastlantı Çiçek'i yeni bir serüvene sürükler. Kendine yeni bir hayat kurmayı planlayan Gonca'nın tüm hayalleri kötü sürprizle alt üst olur. Nadire, Nihat'a aşık olsa da, kocasının katilinin Nihat'ın kardeşi Galip olması aklından bir türlü çıkmamaktadır. Galip'in, zor günlerinde Nihat'ın yanında olmak istemesi, Nadire'yi Nihat'tan uzaklaştıracak mıdır? İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, artık daha fazla beklemeyecektir. Bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar. Görkem'in bu hamlesi, Candemir ailesini nasıl paramparça edecektir?
Maria ile Mustafa Videoları