Maria ile Mustafa 15. bölüm 2. fragmanı: "Onu en kıymetli yerinden vuracağım..."

ATV ekranlarının sevilen yapımı Maria ile Mustafa dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Onu en kıymetli yerinden vuracağım..." sözleri izleyicinin dikkatini çekti. İşte pazar akşamlarının vazgeçilmezi Maria ile Mustafa 15. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...