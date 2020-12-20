Haberler Video Maria ile Mustafa Videoları Maria ile Mustafa 16. bölüm 2. fragmanı izle: "Acıların en büyüğünü yaşatacağım ona!"

Maria ile Mustafa 16. bölüm 2. fragmanı izle: "Acıların en büyüğünü yaşatacağım ona!"

Maria ile Mustafa 16. bölüm 2. fragmanı izle:
20.12.2020 19:15
Ana Sayfa 00:34
Maria ile Mustafa 16. bölüm...
Ana Sayfa 03:31
Koronavirüs nedeniyle online...
Ana Sayfa 00:49
Korku dolu anlar! Kavganın...
Ana Sayfa 02:28
KADES uygulaması 1 milyon...
Ana Sayfa 03:03
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde...
Ana Sayfa 05:56
Dev projenin yapımı sürüyor!...
Ana Sayfa 03:03
İstanbul'da korkutan yangın!...
Ana Sayfa 05:12
Kahramanmaraş'ta korkunç olay!
Ana Sayfa 03:04
Sen misin telefon jokerine...
Ana Sayfa 00:36
Yalan haber yapan CHP...
Ana Sayfa 00:35
TIR durağa daldı! Kaza anı...
Ana Sayfa 00:26
Ruh eşim!

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa 16. bölüm 2. fragmanında, "Acıların en büyüğünü yaşatacağım ona!" sözleri dikkat çekiyor.Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir? Maria ile Mustafa 16. bölüm 2. fragmanı...


Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir? Mustafa, Görkem'den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem'e ulaşacakken Görkem'in yeni planı ne olacaktır? Maria, Görkem'i Nesrin'le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.

Maria ile Mustafa Videoları