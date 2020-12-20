Maria ile Mustafa 16. bölüm 2. fragmanı izle: "Acıların en büyüğünü yaşatacağım ona!"

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa 16. bölüm 2. fragmanında, "Acıların en büyüğünü yaşatacağım ona!" sözleri dikkat çekiyor.Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir? Maria ile Mustafa 16. bölüm 2. fragmanı...

Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir? Mustafa, Görkem'den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem'e ulaşacakken Görkem'in yeni planı ne olacaktır? Maria, Görkem'i Nesrin'le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.