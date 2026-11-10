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Güllü davasında istinaf başvurusu! Tahliye talep edildi

Güllü davasında istinaf başvurusu! Tahliye talep edildi

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Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı istinaf mahkemesine başvurdu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına yönelik başvuruda Gülter’in tahliyesi talep edildi. Savunma ayrıca dava dosyasındaki “Hadi görüşürüz” sözünün duyulduğu ses kaydının Güllü’ye ait olduğunu öne sürdü. Gülter’in avukatı, mahkûmiyet kararının yeniden değerlendirilmesini istedi.

GÜLLÜ DAVASINDA İSTİNAF BAŞVURUSU

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, mahkûmiyet kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak istinaf mahkemesine başvurdu.

Savunma, başvurusunda Gülter'in tahliye edilmesini talep etti.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SES KAYDINA İTİRAZ

Dava dosyasında yer alan ve "Hadi görüşürüz" sözünün duyulduğu ses kaydının Güllü'ye ait olduğu öne sürüldü.

Savunma tarafı ayrıca, Güllü'nün ölümüne ilişkin kararda yeniden değerlendirme yapılmasını istedi. Başvuruda, Güllü'nün 3,53 promil alkollü olduğu belirtilen durumu da gerekçeler arasında ele alındı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, mahkûmiyet kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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