Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 13:58

GÜLLÜ DAVASINDA İSTİNAF BAŞVURUSU

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, mahkûmiyet kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak istinaf mahkemesine başvurdu.

Savunma, başvurusunda Gülter'in tahliye edilmesini talep etti.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SES KAYDINA İTİRAZ

Dava dosyasında yer alan ve "Hadi görüşürüz" sözünün duyulduğu ses kaydının Güllü'ye ait olduğu öne sürüldü.

Savunma tarafı ayrıca, Güllü'nün ölümüne ilişkin kararda yeniden değerlendirme yapılmasını istedi. Başvuruda, Güllü'nün 3,53 promil alkollü olduğu belirtilen durumu da gerekçeler arasında ele alındı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, mahkûmiyet kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.