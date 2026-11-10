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Gökçe Bahadır’ın karnı burnunda ilk doğum günü! Göbek açık parti tarzıyla dikkat çekti

Gökçe Bahadır’ın karnı burnunda ilk doğum günü! Göbek açık parti tarzıyla dikkat çekti

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45 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır, hamilelik heyecanını yaşarken doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı. Göbek açık kombiniyle dikkat çeken Bahadır’ın doğum günü pastasının mumlarını üflediği anlar da paylaşıldı. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, bebeklerine kavuşmak için gün sayarken çiftin doğum günü kutlamasından görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

GÖKÇE BAHADIR'IN KARNI BURNUNDA İLK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerde rol alan Gökçe Bahadır, 45. yaş gününü hamilelik heyecanıyla kutladı.

Anne olmak için gün sayan Bahadır, doğum günü kutlamasında yakın dostlarıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncunun göbek açık kombini ve belirginleşen karnı dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜNDE HAMİLELİK HEYECANI

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Ersoy'un eşine sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımın ardından çiftin yakın dostlarıyla gerçekleştirdiği doğum günü kutlamasından görüntüler ortaya çıktı.

Paylaşılan görüntülerde Bahadır'ın doğum günü pastasının mumlarını üflediği anlar yer aldı. 45 yaşına giren oyuncunun kutlama boyunca neşeli halleri dikkat çekti.

GÖKÇE BAHADIR'IN DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ İLGİ GÖRDÜ

Yakın arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan Bahadır'ın şık tarzı ve belirginleşen karnı görüntülere yansıdı.

Doğum günü kutlamasından paylaşılan kareler ve görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

EMİR ERSOY'DAN ROMANTİK MESAJ

Doğum günü öncesinde Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır'a sosyal medya üzerinden romantik bir mesaj gönderdi.

Ersoy, paylaşımında Bahadır'a olan sevgisini dile getirerek, "Seni her halinle seviyorum... İyi ki sen..." ifadelerini kullandı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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