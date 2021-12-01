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Zeynep Tokuş bikinili halini paylaştı, tatil pozları ortalığı yıktı geçti!

Zeynep Tokuş bikinili halini paylaştı, tatil pozları ortalığı yıktı geçti!
01.12.2021 17:43
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Zeynep Tokuş bikinili halini paylaştı, tatil pozları ortalığı yıktı geçti! Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı şimdilerde yoga eğitmenliği yapan ve birbirinden iddialı hareketlerle adından söz ettiren Zeynep Tokuş Instagram fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, şu sıralar dünyanın başka bir ucunda denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Tokuş'a beğeni yağıyor, hayranları 44 yaşındaki ünlü isme, "İnsan hiç mi değişmez" yorumlarında bulunuyor.

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