Zeynep Tokuş bikinili halini paylaştı tatil pozları ortalığı yıktı geçti! Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı şimdilerde...
Zeynep Tokuş bikinili halini paylaştı, tatil pozları ortalığı yıktı geçti! Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı şimdilerde yoga eğitmenliği yapan ve birbirinden iddialı hareketlerle adından söz ettiren Zeynep Tokuş Instagram fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, şu sıralar dünyanın başka bir ucunda denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Tokuş'a beğeni yağıyor, hayranları 44 yaşındaki ünlü isme, "İnsan hiç mi değişmez" yorumlarında bulunuyor.
01.12.2021 16:56
- Son Güncelleme: 01.12.2021 17:00
Zeynep Tokuş bikinili halini paylaştı tatil pozları ortalığı yıktı geçti! Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... Şimdilerde yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş'un iki oğlu bir de kızı var.
Bikinili kareleri ile 'Hiç yaş almaz mı bir insan' dedirten Zeynep Tokuş'un yıllara meydan okuyan güzelliği dillere destan oldu.