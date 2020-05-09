Zeki Alasya'nın çocuğu da ünlüymüş! İşte Zeki Alasya'nın ünlü müzisyen kızı...

09.05.2020 00:02

Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Sanat hayatına 1959'da giriş yapan Zeki Alasya 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol aldı. 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Ölüm yıl dönümü dolayısıyla hakkında araştırma yapanlar Zeki Alasya'nın müzisyen kızını görünce şaştı kaldı. İşte Zeki Alasya'nın ünlü müzisyen kızı Zeynep Alasya...

Zeki Alasya (d. 18 Nisan 1943, İstanbul), Kıbrıslı Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.



Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yeğenidir.Robert Koleji'den mezun oldu. Sanat hayatına da 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı.



Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular.



Birçok filmde yer aldı.1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.



Zeki Alasya karaciğer yetmezliği nedeniyle 08.05.2015 tarihinde saat 10:32'de hayatını kaybetti.



Filmografi

Akasya Durağı 2008

Hayattan Korkma 2008

Cumhurbaşkanı öteki Türkiye'de 2008

Oyun bitti (2007)

Sacayağı (Rıfkı) 2007

Can 2006



Pardon (Cezaevi Müdürü) 2004

Kalbin Zamanı (Fikret) 2004

Şans Kapıyı Kırınca (Peder Alfonzo) 2004

Yabancı Damat (Ökkeş Usta) 2004

Cennet Mahallesi (Komiser) 2004

Ömerçip (Tonton Dede) 2003

Hababam Sınıfı: Merhaba (Boz Ali) 2003

Rus Gelin (Federasyon Başkanı) 2002

Anne Babamla Evlensene (Sermet) 2002

Dedem, Gofret ve Ben (Rıza) 2001

Güler Misin Ağlar Mısın 2000



Adada Bir Sonbahar (Mehmet) 2000

Oyunbozan (Kemal Yılmaz) 2000

Güle Güle (İsmet) 1999

Yerim Seni 1998

Hastane (Dr. Salih Marmara) 1993

Namus Düşmanı (Veli) 1986

Patron Duymasın 1985

Yanlış Numara (Sami) 1985

Gülümseyen Dünya 1984

Davetsiz Misafir (İlyas) 1983

Dönme Dolap 1983



[Baş Belası] (Zeki Gürses) 1982

Görgüsüzler-1982

Şaka Yapma 1981

Garibin Çilesi Ölünce Biter 1979

Vah Başımıza Gelenler 1979

Köşe Kapmaca (Kamil) 1979

Petrol Kralları (Zeki) 1978

Cafer'in Çilesi (Cafer) 1978

Sivri Akıllılar 1977



Aslan Bacanak (Selim) 1977

Hasip İle Nasip 1976

Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Zeynel) 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Zeki) 1976

Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) 1975

Nereden Çıktı Bu Velet (Zeki) 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Zeki) 1975

Mavi Boncuk (Şeker Kamil) 1974

İmparator 1974

Mirasyediler (Zeki) 1974

Şenlik Var / Bal Kız (Selim) 1974



Köyden İndim Şehire (Himmet Ağa) 1974

Salak Milyoner (Himmet Ağa) 1974

Kaynanam Kudurdu 1973

Hamsi Nuri 1973

Yalancı Yarim (Hüsnü) 1973

Karaoğlan Geliyor (Çalık) 1972

Tarkan Altın Madalyon (Vandal Kralı) 1972

Sev Kardeşim (Avukat) 1972

Tatlı Dillim (Antrenör) 1972

Emine 1971

Zeynep Alasya Kimdir? Nereli? Kısaca Biyografisi

Ünlü oyuncular, Zeki Alasya ve Oya Alasya'nın kızı olarak dünyaya gelen Zeynep Alasya 1976 doğumludur.

Henüz 5 yaşında iken piyano ve solfej eğitimi almaya başlamıştır. İstanbul Beyoğlu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü mezunudur.

Profesyonel müzik kariyerine Melih Kibar ile birlikte atılan Zeynep Alasya, ayrıca Tülay Uyar'dan şan dersleri almış, şarkı sözü yazmaya başlamıştır. Farklı vokal, sahne ve jingle çalışmalarının ardından ilk olarak Melih Kibar'ın Saat Sabahın Dokuzu albümünde Bir Bakışın Yetti isimli şarkıyı seslendirmiştir. Cumhuriyetimizin 80. Yılı nedeni ile Melih Kibar'ın bestelemiş olduğu 80. Yıl Marşının sözlerini yazmıştır.

Bir dönem Sezen Aksu'nun vokalistliğinide yapan Zeynep Alasya, 2010 yılının Aralık ayında Rec Müzik Prodüktörlüğünde Suskun isimli ilk solo albümü'nü müzik severler ile paylaşmıştır. Zeynep Alasya baba tarafından aslen Kıbrıs'lıdır.

Osmanlı Kıyam ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerin müziklerini hazırlamıştır. İlk evliliğini 22 yaşında yapmış boşanmış ardından, 2004 yılında, günümüze kadar yüzlerce reklam ve dizi müziğine imzasını atan Alpay Göltekin ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Ali isminde bir oğlu vardır.