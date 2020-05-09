Zeki Alasya'nın çocuğu da ünlüymüş! İşte Zeki Alasya'nın ünlü müzisyen kızı...

Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Sanat hayatına 1959'da giriş yapan Zeki Alasya 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol aldı. 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Ölüm yıl dönümü dolayısıyla hakkında araştırma yapanlar Zeki Alasya'nın müzisyen kızını görünce şaştı kaldı. İşte Zeki Alasya'nın ünlü müzisyen kızı Zeynep Alasya...
Zeki Alasya (d. 18 Nisan 1943, İstanbul), Kıbrıslı Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.
Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yeğenidir.Robert Koleji'den mezun oldu. Sanat hayatına da 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı.
Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular.
Birçok filmde yer aldı.1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.
Zeki Alasya karaciğer yetmezliği nedeniyle 08.05.2015 tarihinde saat 10:32'de hayatını kaybetti.
Filmografi
Akasya Durağı 2008
Hayattan Korkma 2008
Cumhurbaşkanı öteki Türkiye'de 2008
Oyun bitti (2007)
Sacayağı (Rıfkı) 2007
Can 2006
Pardon (Cezaevi Müdürü) 2004
Kalbin Zamanı (Fikret) 2004
Şans Kapıyı Kırınca (Peder Alfonzo) 2004
Yabancı Damat (Ökkeş Usta) 2004
Cennet Mahallesi (Komiser) 2004
Ömerçip (Tonton Dede) 2003
Hababam Sınıfı: Merhaba (Boz Ali) 2003
Rus Gelin (Federasyon Başkanı) 2002
Anne Babamla Evlensene (Sermet) 2002
Dedem, Gofret ve Ben (Rıza) 2001
Güler Misin Ağlar Mısın 2000
Adada Bir Sonbahar (Mehmet) 2000
Oyunbozan (Kemal Yılmaz) 2000
Güle Güle (İsmet) 1999
Yerim Seni 1998
Hastane (Dr. Salih Marmara) 1993
Namus Düşmanı (Veli) 1986
Patron Duymasın 1985
Yanlış Numara (Sami) 1985
Gülümseyen Dünya 1984
Davetsiz Misafir (İlyas) 1983
Dönme Dolap 1983
[Baş Belası] (Zeki Gürses) 1982
Görgüsüzler-1982
Şaka Yapma 1981
Garibin Çilesi Ölünce Biter 1979
Vah Başımıza Gelenler 1979
Köşe Kapmaca (Kamil) 1979
Petrol Kralları (Zeki) 1978
Cafer'in Çilesi (Cafer) 1978
Sivri Akıllılar 1977
Aslan Bacanak (Selim) 1977
Hasip İle Nasip 1976
Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Zeynel) 1976
Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Zeki) 1976
Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) 1975
Nereden Çıktı Bu Velet (Zeki) 1975
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Zeki) 1975
Mavi Boncuk (Şeker Kamil) 1974
İmparator 1974
Mirasyediler (Zeki) 1974
Şenlik Var / Bal Kız (Selim) 1974
Köyden İndim Şehire (Himmet Ağa) 1974
Salak Milyoner (Himmet Ağa) 1974
Kaynanam Kudurdu 1973
Hamsi Nuri 1973
Yalancı Yarim (Hüsnü) 1973
Karaoğlan Geliyor (Çalık) 1972
Tarkan Altın Madalyon (Vandal Kralı) 1972
Sev Kardeşim (Avukat) 1972
Tatlı Dillim (Antrenör) 1972
Emine 1971
Zeynep Alasya Kimdir? Nereli? Kısaca Biyografisi
Ünlü oyuncular, Zeki Alasya ve Oya Alasya'nın kızı olarak dünyaya gelen Zeynep Alasya 1976 doğumludur.
Henüz 5 yaşında iken piyano ve solfej eğitimi almaya başlamıştır. İstanbul Beyoğlu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü mezunudur.
Profesyonel müzik kariyerine Melih Kibar ile birlikte atılan Zeynep Alasya, ayrıca Tülay Uyar'dan şan dersleri almış, şarkı sözü yazmaya başlamıştır. Farklı vokal, sahne ve jingle çalışmalarının ardından ilk olarak Melih Kibar'ın Saat Sabahın Dokuzu albümünde Bir Bakışın Yetti isimli şarkıyı seslendirmiştir. Cumhuriyetimizin 80. Yılı nedeni ile Melih Kibar'ın bestelemiş olduğu 80. Yıl Marşının sözlerini yazmıştır.
Bir dönem Sezen Aksu'nun vokalistliğinide yapan Zeynep Alasya, 2010 yılının Aralık ayında Rec Müzik Prodüktörlüğünde Suskun isimli ilk solo albümü'nü müzik severler ile paylaşmıştır. Zeynep Alasya baba tarafından aslen Kıbrıs'lıdır.
Osmanlı Kıyam ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerin müziklerini hazırlamıştır. İlk evliliğini 22 yaşında yapmış boşanmış ardından, 2004 yılında, günümüze kadar yüzlerce reklam ve dizi müziğine imzasını atan Alpay Göltekin ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Ali isminde bir oğlu vardır.