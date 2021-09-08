Zara sahne kıyafetiyle olay oldu! Herkes dekoltesini konuştu...

Şarkıcı Zara, önceki akşam Balıkesir'de konser verdi. Performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcı, sahne kıyafeti ile olay oldu. Vücudunu saran, derin göğüs dekolteli parlak bir elbise tercih eden Zara, iddialı kostümüyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Sahneden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise Zara'nın dekolteli pozunu sansürleyerek yaptığı paylaşımı tekrar gündeme geldi. Zara'nın yaptığı sansüre işaret edilerek 'Sosyal medyada başka sahnede bambaşka' yorumu yapıldı. İşte Zara'nın sosyal medyaya damga vuran sahne elbisesi....

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