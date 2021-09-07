Oyuncu İlayda Alişan dekolteli paylaşımıyla olay oldu!

Son olarak Masumiyet dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile izleyici ile buluşan İlayda Alişan, yapımın final yapmasının ardından rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamış ve uzun süre gündem olmuştu. Tütüncü ile geçen haftalarda yollarını ayıran Alişan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir arkadaşının düğününe katılan oyuncu, o anlara ait kareleri yayınladı. Derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Alişan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken oyuncunun iddialı tarzına tepkiler art arda geldi. Öte yandan İlayda Alişan'ın göğüslerine silikon taktırdığı iddia edildi. İşte İlayda Alişan'ın o paylaşımı....

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