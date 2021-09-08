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Miss Turkey 2021 kazananı belli oldu!

Miss Turkey 2021 kazananı belli oldu!
08.09.2021 22:53 - Son Güncelleme: 08.09.2021 22:57
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Miss Turkey 2021 kazananı belli oldu. Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. 8 Eylül'de gerçekleşen final gecesinde 14 numara Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. İşte Miss Turkey 2021 güzeli Dilara Korkmaz…


DİLARA KORKMAZ KİMDİR? DİLARA KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

Dilara Korkmaz 23 yaşında ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Miss Turkey adaylarından Korkmaz'ın boyu 1.77 cm.

Yarışmaya katılan Dilara Korkmaz'ın 2010 yılında 4. gelen Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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