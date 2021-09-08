Zara parlak elbisesi ile vücudunu sardı kol askılarını indirip dekolte verdi! Sosyal medyada sansür uygulayan Zara sahnede bambaşka
Zara parlak elbisesi ile vücudunu sardı kol askılarını indirip dekolte verdi! Güçlü sesi ve yorumuyla sahnelerin tozunu attıran ünlü şarkıcı Zara, önceki akşam Balıkesir'de konser verdi. Performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcı, sahne kıyafeti ile olay oldu. Vücudunu saran, derin göğüs dekolteli parlak bir elbise tercih eden Zara, iddialı kostümüyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Sahneden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise Zara'nın dekolteli pozunu sansürleyerek yaptığı paylaşımı tekrar gündeme geldi. Zara'nın yaptığı sansüre işaret edilerek 'Sosyal medyada başka sahnede bambaşka' yorumu yapıldı. İşte Zara'nın sosyal medyaya damga vuran sahne elbisesi...
08.09.2021 21:03
- Son Güncelleme: 08.09.2021 21:09
Ünlü şarkıcı Zara, geçen akşam Balıkesir'de sevenleriyle buluştu. Güçlü sesi ve yorumuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcının sahne kıyafeti ise olay oldu.
Vücudunu saran, derin göğüs dekolteli parlak bir elbise tercih eden Zara, iddialı kostümüyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
Ünlü şarkıcının, konserden görüntüleri sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Zara hakkında yorumda bulundu.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Zara'nın göğüs dekoltesini sansürlediği paylaşımına dikkat çekerek 'Sosyal medyada başka sahnede bambaşka' yorumunda bulundu.