Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, Konya'daki konserinin ardından alkışlanacak bir harekette daha bulundu.

Sahne sonrası bir mahalle bakkalına giren ünlü sanatçı, ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını inceledi. Kimseye haber vermeden defterdeki tüm borçları tek tek hesaplatan Çelik, toplam tutarı ödeyerek mahallelinin yükünü hafifletti.

"BORÇ YOK, DEFTER YOK!"

Çelik'in dükkandan ayrılmasının ardından mahalle esnafı, duyduğu mutluluğu dükkanın kapısına astığı bir notla ilan etti. Sosyal medyada hızla yayılan o notta; "Sanatçı Çelik Bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok!" ifadeleri yer aldı.

SANAT DÜNYASINA ÖRNEK OLDU

O anları sosyal medya hesabından paylaşan ancak mütevazılığıyla dikkat çeken Çelik'in bu davranışı, "Sanatçı toplumun aynasıdır" sözünü bir kez daha hatırlattı.

Binlerce kullanıcı, "Gerçek sanatçı budur", "Konya'da gönülleri fethettin Çelik" yorumlarıyla ünlü isme övgüler yağdırdı.

