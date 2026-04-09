CANLI YAYIN
Geri
Şarkıcı Çelik Konya'da gönülleri fethetti: Bakkaldaki tüm veresiye borçlarını kapattı

Konya konserinin ardından bir mahalle bakkalına giren ünlü sanatçı Çelik, dar gelirli vatandaşların veresiye borçlarını tek kalemde sildirdi. Esnafın dükkan kapısına astığı teşekkür notu sosyal medyada gündem oldu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, Konya'daki konserinin ardından alkışlanacak bir harekette daha bulundu.

Fotoğraflar: Sosyal medyadan alınmıştır.

Sahne sonrası bir mahalle bakkalına giren ünlü sanatçı, ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını inceledi. Kimseye haber vermeden defterdeki tüm borçları tek tek hesaplatan Çelik, toplam tutarı ödeyerek mahallelinin yükünü hafifletti.

"BORÇ YOK, DEFTER YOK!"

Çelik'in dükkandan ayrılmasının ardından mahalle esnafı, duyduğu mutluluğu dükkanın kapısına astığı bir notla ilan etti. Sosyal medyada hızla yayılan o notta; "Sanatçı Çelik Bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok!" ifadeleri yer aldı.

SANAT DÜNYASINA ÖRNEK OLDU

O anları sosyal medya hesabından paylaşan ancak mütevazılığıyla dikkat çeken Çelik'in bu davranışı, "Sanatçı toplumun aynasıdır" sözünü bir kez daha hatırlattı.

Binlerce kullanıcı, "Gerçek sanatçı budur", "Konya'da gönülleri fethettin Çelik" yorumlarıyla ünlü isme övgüler yağdırdı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle