Yetenek Sizsiniz'in Aref'inin son haliyle dikkat çekti! Gören "Değişimin de bu kadarı" dedi

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de illuzyonist Aref Ghafouri. Şöhretinin ilk dönemleri epey göz önünde geçen Aref sonra ortalardan kayboldu. Geçtiğimiz yıllar kendi yetiştirdiği kobranın, kendisini sokmasıyla ölümlerden dönen Aref'in son halini görenler inanamadı "Değişimin de bu kadarı" demeden edemedi. İşte Aref'in merak edilen son hali.