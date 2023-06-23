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Hande Erçel paylaşımlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Hakan Sabancı’ya ‘aşk’ dolu bakışı olay oldu

Hande Erçel paylaşımlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Hakan Sabancı’ya ‘aşk’ dolu bakışı olay oldu
23.06.2023 09:16 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:16

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Magazin dünyası aylardır Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftini konuşuyor... Defalarca inkar etmelerinin ardından aşkları havalimanında ortaya çıkan çiftin ilişkisine, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermediği iddia ediliyor. Çift önceki akşam bir arkadaşlarının düğün organizasyonuna katıldı. Aynı organizasyonda anne Arzu Sabancı da yer aldı. O organizasyondan fotoğraf paylaşan Hande Erçel'in paylaşımlarında Hakan Sabancı'nın yarısına yer vermesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte o paylaşımlar...

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