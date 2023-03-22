Haberler Magazin Videoları Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı
22.03.2023 17:52 - Son Güncelleme: 22.03.2023 17:53

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:52
Pınar Eliçe'den Hande Erçel...
Magazin 00:35
Sır gibi sakladığı kardeşi...
Magazin 01:14
Yetekenek Sizsiniz’e damga...
Magazin 00:25
40 yaşını kutlayan Selin...
Magazin 00:31
Ebru Polat’tan ‘bahar...
Magazin 00:09
Şarkıcı Bengü kızını paylaştı...
Magazin 00:11
Tuba Ünsal'dan makyajsız...
Magazin 00:30
Ajda Pekkan'ın kardeşi...
Magazin 00:11
Seda Sayan'ın 110 milyon...
Magazin 05:28
Bir devir bitiyor bir devir...
Magazin 00:25
"Evliliğe doydum 9 kez...
Magazin 00:51
Anıl Tetik nişanlandı!...

Yeşilçam'ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış, duyanlar şaştı kaldı... Sanat camiasına birbiriyle akraba olduğu öğrenilen ve sonrasında şaşkınlık yaratan pek çok isim yer alıyor. Onlardan birisi de Yeşilçam'ım güleç yüzlü dedesi Nubar Terziyan... Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Terziyan. Usta ismin kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. İşte herkesi şaşırtan akrabalık...

Magazin Videoları
SON DAKİKA