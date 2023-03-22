Yeşilçam'ın tonton dedesi bakın kim çıktı! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış görenler: "40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi"
Yeşilçam'ın tonton dedesi bakın kim çıktı! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... Sanat camiasında birbiriyle akraba olduğu öğrenilen ve sonrasında şaşkınlık yaratan pek çok isim yer alıyor. Onlardan birisi de Yeşilçam'ım güleç yüzlü dedesi Nubar Terziyan... Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Terziyan. Usta ismin kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? İşte herkesi şaşırtan akrabalık...
22.03.2023 16:12 - Son Güncelleme: 22.03.2023 16:14
Yeşilçam'ın tonton dedesi bakın kim çıktı! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... İkiliyi görenler, "40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi" , "Gerçetken mi" yorumları yapıyor.
Duyanların hayret ettiği o yeğen ise Fedon! Yeşilçam'ın yaşlı güleç yüzlü dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısı...