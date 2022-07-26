Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Asya’sıydı...

1960'larda sinema ile tanışan Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul edildi.

Oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Devlerin Aşkı, Dönüş ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıktı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Şoray, yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı oyuncusu, şimdi ise katıldığı bir festivalle gündeme geldi.

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları özellikle "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Usta oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TÜRKAN ŞORAY

İstanbul