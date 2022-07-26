Haberler Magazin Videoları Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Asya’sıydı...

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Asya’sıydı...

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Asya’sıydı...
26.07.2022 15:31

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Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Devlerin Aşkı, Dönüş ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Şoray, yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı oyuncusu, şimdi ise katıldığı bir festivalle gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları özellikle "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Türkan Şoray'ın memleketi...

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1960'larda sinema ile tanışan Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul edildi.

Oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Devlerin Aşkı, Dönüş ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıktı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Şoray, yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı oyuncusu, şimdi ise katıldığı bir festivalle gündeme geldi.

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları özellikle "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Usta oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TÜRKAN ŞORAY
İstanbul

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