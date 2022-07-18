Yeşilçam’ın sevilen filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasına adını yazdırdı. Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine kadar birçok detayıyla adından söz ettiren ve hala büyük bir heyecanla izlenen yapım, güçlü 'Sevgi emektir' sloganıyla da hafızalara kazındı. Asya ve İlyas'ın aşkını konu alan filmdeki Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bırakan oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Asya'nın küçük oğlu Samet'i canlandıran ve Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol alan o kadın oyuncu kimmiş...