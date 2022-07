Murat Boz’dan aşk iddialarına yanıt

Aslı Enver ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Murat Boz'un bu ilişkisi 2019 yılının son aylarında bitti. Bu ayrılığın ardından ünlü popçunun adı birçok güzelle anıldı. Boz'un son olarak ise Bir dijital platform için çekilen 'Another Self' dizisinde başrolü paylaştığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddia edildi. Aşk dedikoduları ikilinin her birlikte görünmesiyle ayyuka çıktı. Ancak ne Tuba Büyüküstün ne de Murat Boz konuyla ilgili net bir açıklama yaptı. Sonunda beklenen açıklama geldi ve Murat Boz tüm iddialara son noktayı koydu. Bunun üzerine tüm gözler Tuba Büyüküstün'e çevrildi.