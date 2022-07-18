Murat Boz’dan aşk iddialarına yanıt

Murat Boz'un, oyuncu Aslı Enver ile üç yıl süren ilişkisi 2019 yılının son aylarında bitti. Bu ayrılığın ardından ünlü popçunun adı birçok güzelle anıldı.

Boz'un son olarak ise Bir dijital platform için çekilen 'Another Self' dizisinde başrolü paylaştığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddia edildi.

Bir dijital platform için çekilen 'Another Self' dizisinde başrolü paylaşan ikili arasında aşk iddiaları ortaya atıldı.

Murat Boz'un 'daha fazla zaman geçirmek' adına Büyüküstün'ün yaşadığı Anadolu Yakası'na taşınması da bu iddiaları güçlendirdi.

İddiaların aslını öğrenmek için ise Murat Boz'a 'Tuba Büyüküstün ile aranızda bir ilişki var mı' sorusu yöneltildi.

SON NOKTAYI KOYDU!

Durumu yalanlayan Boz, "Öyle bir şey yok. Biz diziyle birlikte tanıştık, arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlar gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hala bir vesilesi ile buluşup görüşüyoruz. Tuba ile arkadaşız" ifadelerini kullandı.