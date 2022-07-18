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Murat Boz’dan aşk iddialarına yanıt

Murat Boz’dan aşk iddialarına yanıt
18.07.2022 22:40 - Son Güncelleme: 18.07.2022 22:40

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Aslı Enver ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Murat Boz'un bu ilişkisi 2019 yılının son aylarında bitti. Bu ayrılığın ardından ünlü popçunun adı birçok güzelle anıldı. Boz'un son olarak ise Bir dijital platform için çekilen 'Another Self' dizisinde başrolü paylaştığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddia edildi. Aşk dedikoduları ikilinin her birlikte görünmesiyle ayyuka çıktı. Ancak ne Tuba Büyüküstün ne de Murat Boz konuyla ilgili net bir açıklama yaptı. Sonunda beklenen açıklama geldi ve Murat Boz tüm iddialara son noktayı koydu. Bunun üzerine tüm gözler Tuba Büyüküstün'e çevrildi.

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Murat Boz'un, oyuncu Aslı Enver ile üç yıl süren ilişkisi 2019 yılının son aylarında bitti. Bu ayrılığın ardından ünlü popçunun adı birçok güzelle anıldı.

Boz'un son olarak ise Bir dijital platform için çekilen 'Another Self' dizisinde başrolü paylaştığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddia edildi.

Bir dijital platform için çekilen 'Another Self' dizisinde başrolü paylaşan ikili arasında aşk iddiaları ortaya atıldı.

Murat Boz'un 'daha fazla zaman geçirmek' adına Büyüküstün'ün yaşadığı Anadolu Yakası'na taşınması da bu iddiaları güçlendirdi.

İddiaların aslını öğrenmek için ise Murat Boz'a 'Tuba Büyüküstün ile aranızda bir ilişki var mı' sorusu yöneltildi.

SON NOKTAYI KOYDU!
Durumu yalanlayan Boz, "Öyle bir şey yok. Biz diziyle birlikte tanıştık, arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlar gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hala bir vesilesi ile buluşup görüşüyoruz. Tuba ile arkadaşız" ifadelerini kullandı.

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