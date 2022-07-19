Haberler Magazin Videoları Survivor şampiyonu Nisa'ya akıllara zarar sözler 'sevgili koynundan kalkanı...' Acun Ilıcalı'yı da hedef alan Demet Akalın...

Survivor şampiyonu Nisa'ya akıllara zarar sözler 'sevgili koynundan kalkanı...' Acun Ilıcalı'yı da hedef alan Demet Akalın...

Survivor şampiyonu Nisa'ya akıllara zarar sözler 'sevgili koynundan kalkanı...' Acun Ilıcalı'yı da hedef alan Demet Akalın...
19.07.2022 10:17 - Son Güncelleme: 19.07.2022 10:18

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:51
Murat Boz’dan aşk iddialarına...
Magazin 04:51
Nuri Alço, Cüneyt Arkın’la...
Magazin 00:14
Hadise ve Murda'nın aşırı...
Magazin 00:40
Kapıcılar Kralı’nın kızıl...
Magazin 00:45
Sinan Çetin, 20'lik kızla...
Magazin 00:08
Bensu Soral’dan ‘teyze-yeğen’...
Magazin 00:23
Şeyma Subaşı sarılar içinde...
Magazin 00:06
Songül Karlı biricik oğlunu...
Magazin 00:47
Garip’in Fatoş’u Ece Alton'un...
Magazin 00:18
Aslıhan Güner tatilden peş...
Magazin 00:13
47'lik Pınar Altuğ adeta...
Magazin 00:24
Pınar Altuğ’un tatil halleri...

Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyon olduğu günden bu yana gerek Survivor yarışmacıları, gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Nisa Bölükbaşı hakkında bu kez Demet Akalın konuştu. Demet Akalın'ın sözleri akıllara zarar.

Magazin Videoları

Türkiye'nin en sevilen yarışması Survivor All Star 2022'yi kazanan isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Survivor yarışmasının sıkı takipçisi olan Demet Akalın ise Survivor yorumlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da olay yaratan Demet Akalın, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasını her fırsatta eleştiren bir isim oldu.

Akalın, geçtiğimiz günler Nagihan Karadere'yi yazlığında ağırlamıştı.

Survivor Nagihan için "Gönüllerin şampiyonu" diyen Akalın, yarışmacıya altınlar almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Akalın, son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Nisa'nın fanına ilginç cevap
Nisa fanı olan bir takipçi Akalın'a "Senin konserine kim gelsin ki? Siz anca genç bir kızı çekememezlik yapın" yazdı.

Demet Akalın ise bu yorumun altında kalmadı ve "Yok ben çalışkan insanı bile kıskanmam sevgili koynundan kalkanı hiç..." yanıtını verdi.

Akalın'ın bu sözlerinin Survivor Nisa'ya olduğu düşünüldü.

SON DAKİKA