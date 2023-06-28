Yeşilçam'ın kötü çocuğu Oktay'ın son halini görenler şaştı kaldı! Eriş Akman'ı gören tanıyamadı

Yeşilçam filmi Aile Şerefi'nin kötü çocuğu Oktay'ın son haline bakın! Eriş Akman'ı görenler tanıyamıyor. "Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Mahmut Hekimoğlu, Mahmut Cevher, Ayşen Gruda, Itır Esen, Ahmet Sezerel gibi isimleri bulunduran, Yeşilçam'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan Aile Şerefi filmi 1976 yılında izleyici karşısına çıktı. At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip herşeye karşı koymaya karar verirler. İşte ortalığı karıştıran Oktay yani Eriş Akman'ın son hali merak ediliyor. İşte başta Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimi.