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Yeşilçam'ın 'bayan popo'su Sevtap Parman'ın son haline bakın! Gören şaştı kaldı

Yeşilçam'ın 'bayan popo'su Sevtap Parman'ın son haline bakın! Gören şaştı kaldı
17.01.2023 10:23 - Son Güncelleme: 17.01.2023 10:23

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Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Yeşilçam'ın 'bayan popo'su Sevtap Parman'ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor. Kadir İnanır için söylediği, "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" sözleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu şimdilerde 61 yaşında... Parman'ın yıllar içindeki değişimi sevenlerini şaşırttı. Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen Sevtap Parman, "Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun." ifadelerini kullanmıştı bir açıklamasında. İşte Sevtap Parman'ın son hali...

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