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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın nereli çıktı!

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın nereli çıktı!
13.08.2021 09:54
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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın nereli çıktı! Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde başrol oynayan ve başarılı performansıyla 7'den 70'e gönüllere taht kuran Kemal Sunal, Hababam Sınıfı ve Şaban Oğlu Şaban'ın televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Usta oyuncunun özel hayatı, merak edilip araştırılmaya başlandı. 3 Temmuz 2000 tarihinde vefat eden Sunal'ın özellikle doğup büyüdüğü yer merak konusu oldu. Ev hanımı bir annenin ve işçi bir babanın üç çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya gelen Sunal'ın memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Kemal Sunal'ın memleketi...


Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Kemal Sunal’ın memleketi...

KEMAL SUNAL

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