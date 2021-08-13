Survivor Aleyna beyaz bikinisiyle sere serpe hiç çekincesi yok! Aleyna Kalaycıoğlu o isimle sevgili çıkınca Batuhan...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Önceki gün Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor Panorama'da yer alan Gökhan Özdemir'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Tam bunun yankıları devam ederken önce Batuhan Karacakaya Twitter'da gönderme yaptı sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu, beyaz bikinisiyle sere serpe uzandığı pozu paylaştı. Anlaşılan o ki Aleyna Kalaycıoğlu adından daha çok söz ettirecek.