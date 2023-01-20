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Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural son haliyle sosyal medyayı salladı

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural son haliyle sosyal medyayı salladı
20.01.2023 09:06 - Son Güncelleme: 20.01.2023 09:06

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Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Sonrasında da hiç görmek istemediğimiz o haliyle karşımıza çıkmıştı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü. İmaj yenileyen Arda Kural son halini "2023 model Arda Kural" notuyla paylaştı. İşte Arda Kural'ın son hali.

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