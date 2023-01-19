Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu'dan, Yazıcıoğlu hamlesi geldi... Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu çifti ortak bir açıklama yapmış ve birlikteliklerini sonlandırmıştı. Yazılanlardan, çizilerden günler sonra Mert Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada 'Normal bir ilişkiydi, yaşandı ve bitti' sözlerini kullanmıştı. Bu sözlerden günler sonra Saraçoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. İşte haberin detayları...