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Afra Saraçoğlu 'Normal ilişki yaşandı bitti' lafını duydu hızını alamadı silip attı! Mert Yazıcıoğlu'na 'Al sana normal ilişki' hamlesi

Afra Saraçoğlu 'Normal ilişki yaşandı bitti' lafını duydu hızını alamadı silip attı! Mert Yazıcıoğlu'na 'Al sana normal ilişki' hamlesi
19.01.2023 13:29 - Son Güncelleme: 19.01.2023 13:29

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Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu'dan, Yazıcıoğlu hamlesi geldi... Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu çifti ortak bir açıklama yapmış ve birlikteliklerini sonlandırmıştı. Yazılanlardan, çizilerden günler sonra Mert Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada 'Normal bir ilişkiydi, yaşandı ve bitti' sözlerini kullanmıştı. Bu sözlerden günler sonra Saraçoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. İşte haberin detayları...

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