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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 09:14 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 09:27

Yatlar, katlar, arabalar! Kara para aklama soruşturması dalga dalga yayıldı: Dilan- Engin Polat, Nihal ve Bahar Candan...

Kara para aklama soruşturması dalga dalga yayıldı. Dilan ve Engin Polat çifti tutuklandı. Dün de sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan adlı kardeşler gözaltına alındı.

İstanbul merkezli operasyon bir ihbarla start aldı. Çetenin ucuz araç vaadiyle vatandaşları kandırdığı anlatıldı. Bunun üzerine baskın yapıldı. Candan kardeşler gözaltına alındı. İkilinin, sazan sarmalı ile dolandırıcılık yapan örgütün kasası olduğu vurgulandı. Suç gelirlerini akladıkları açıklandı.

Lüks hayatı, altınları, dolarları ile gündem olan Dilan Polat tutuklandı. Eşi Engin Polat'la hapsi boyladı. Çifte, kara paradan paravan şirkete kadar çok sayıda suç yöneltilirken operasyonlar fenomenlere uzandı. Nihal ve Bahar Candan adlı kardeşler kara para aklama soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Her şey Emniyet'e giden bir ihbarla başladı.

Söz konusu ihbarda bir çetenin ucuz araç vaadiyle vatandaşları kandırdığı anlatıldı. Bunun üzerine operasyon yapıldı. Soruşturmanın başlangıcı suç işleme ve örgüt kurma suçlamasından gözaltına alınan ve tutuklanan Onur Apaydın'la başladı. Apaydın'ın örgütüne üye olan Candan kardeşlerin Hacı İsrafil Sağlam ile birlikte ucuz araç vaadiyle vatandaşları kandırdıkları ve paralarını aldıkları anlaşıldı.

Öte yandan daha önce de lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Candan kardeşlerin, sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu aktarılmıştı. Ayrıca Candan kardeşlerin örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu. Ve suç gelirini akladıkları belirtiliyordu.

ÖRGÜT LİDERİNE 1328 YIL HAPİS
Bahar ve Nihal Candan'ın gözaltına alındığı davaya ilişkin mütalaa açıklandı. Savcı, örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ALTIN VURUŞ
Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlandı. Mağdurlar arasında bir depremzede de vardı. Bu kişi, Bilem'in sosyal medyada reklamını yaptığı mobilya firmasına parasını kaptırdı. Mesaj attı ama cevap alamadı. Bu arada 1.5 milyon takipçisi bulunan Nevra Bilem de tıpkı Dilan Polat gibi altın takıları ile şov yapıyor.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ
Dilan ve Engin Polat'la ilgili dün ilginç bir gelişme yaşandı. Çiftin avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Bu arada Polat çifti, Banu Parlak'a ait iş yerini kurşunlattıkları gerekçesiyle de yargılandı. "Silahlı saldırıya azmettirme"den tutuklama kararı verildi.

Polat soruşturmasında yeni gelişme!

Bir moda programı ile tanınan Nihal Candan'ın Instagram'daki takipçi sayısı 1 milyona, kardeşi Bahar'ın ise 600 bine ulaştı. İkili, binlerce TL'lik çantaları, İstanbul'un göbeğindeki lüks daireleri, arabaları ve yatları ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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